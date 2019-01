Debatte über Wohnraum

© picture alliance / Fredrik von E

Mit der Wohnsituation befasst sich die SPD bei einer offenen Veranstaltung. Dabei soll es um Möglichkeiten gehen, zusätzlichen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Der neue Mietspiegel zeigt: Wohnen in Mannheim wird immer teurer“, schreiben die Sozialdemokraten in ihrer Einladung. „Wir stehen in Mannheim vor der Aufgabe, dass wir mehr Wohnungen bauen und zugleich dafür Sorge tragen müssen, dass diese Wohnungen für die Mannheimerinnen und Mannheimer auch bezahlbar bleiben.“

Als Gast haben die Sozialdemokraten den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, ebenfalls von der SPD, eingeladen. Die Main-Metropole kenne Probleme mit fehlendem bezahlbaren Wohnraum schon länger und habe bereits deutlich früher eine Sozialquote eingeführt. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer und seine Stellvertreter Lena Kamrad und Reinhold Götz nehmen an der Diskussionsrunde teil. Es soll Möglichkeiten zum Nachfragen und Diskutieren geben. Beginn ist am Montag, 4. Februar, um 18 Uhr im Marchivum in der Neckarstadt-West, Archivplatz 1. Der Eintritt ist frei. bro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019