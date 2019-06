Debatte um Sanierung geht weiter

Die von der Bürger-Interessengemeinschaft Lindenhof (BIG) beauftragten Gutachter Christian Schmidt und Lothar Wessolly stellen am Donnerstag, 4. Juli, ihre Sicht der Sanierung des Rheindamms im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats dar. Die öffentliche Sitzung im Saal Swansea des Stadthauses N 1 beginnt um 19 Uhr. Wolf-Rainer Lowack vom BIG-Vorstand forderte in einer Mitteilung Interessierte dazu auf, an dem Termin als Zuhörer teilzunehmen. „Damit könnten wir erneut unterstreichen, dass wir Bürger uns gegen den geplanten Kahlschlag am Rheindamm wehren“, so Lowack.

Wie mehrfach berichtet, würden nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) in Karlsruhe rund fünf Hektar Wald mit Schätzungen zufolge rund 1000 Bäumen für die Ertüchtigung des etwa 3,5 Kilometer langen Dammabschnitts zwischen Schwarzwaldviertel und Großkraftwerk gerodet. Aus einem jetzt veröffentlichten Schreiben des RP gehe laut Stadt hervor, dass alternative Vorschläge zur Vermeidung von Baumfällungen des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vom RP nicht weiterverfolgt werden sollen. Zur Sanierungsbedürftigkeit des Dammes will die Behörde aber einen geotechnischen Bericht vorlegen.

Löbel will eigene Studie der Stadt

Bundestagsabgeordneter und Stadtrat Nikolas Löbel (CDU) forderte derweil erneut eine eigene Damm-Studie der Stadt. Die Antworten der Karlsruher Behörde auf einen Fragenkatalog aus dem Rathaus seien „mehr als unbefriedigend“. Maximaler Hochwasserschutz müsse mit maximalem Baumschutz in Einklang gebracht werden, so Löbel. Der Christdemokrat hatte in dieser Woche eine Diskussionsveranstaltung zum Thema im Restaurant „Estragon“ in Neckarau organisiert.

Die Stadtverwaltung wies zudem darauf hin, dass der Projektbegleitkreis zur Dammsanierung, in dem Verbände und Behörden vertreten sind, am Mittwoch, 26. Juni, letztmals tagt. Im September ist – wie mehrfach angekündigt – eine dritte öffentliche Informationsveranstaltung des Regierungspräsidiums geplant. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest.

Info: Fragenkatalog der Stadt und RP-Antwort unter bit.ly/2x2Nyq6

