Debatte um Vorstoß der Mannheimer SPD-Fraktion zu Turley

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat fordert, dass die Fragen rund um den Verkauf der Baufelder IV und V auf dem Turley-Gelände in der nächsten Sitzung am 9. April öffentlich diskutiert werden. Das teilte die Fraktion am Montag mit. Die Öffentlichkeit müsse alles zu den Vorgängen nachvollziehen können, sagt der stellvertretende Fraktionschef Reinhold Götz in der Mitteilung. Deshalb müssten

...