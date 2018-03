Debatten um Zustand des Angeklagten

Anzeige

Auch am zweiten Tag im Mordprozess gegen Gocha L. gestern am Landgericht ging es in erster Linie um die Epilepsie-Erkrankung des Angeklagten – und erst nach zwei Stunden Verhandlung um den eigentlichen Tatvorwurf: Der 45-Jährige soll im April 2017 einen Mann in den Quadraten erstochen haben.

Der Georgier Gocha L. – damals als Asylbewerber in Mannheim untergebracht – hatte das Opfer zuvor zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen. Bei dieser Feier auf der Neckarwiese soll ihn das spätere Opfer, ebenfalls ein Georgier, schwer beleidigt haben. Dafür – so sieht es die Anklage – hat sich Gocha L. dann nachts gerächt und seinen Landsmann er-stochen. Dieser schlief in einem Auto in den Quadraten, wo die Tat geschah. Die Staatsanwaltschaft sieht Heimtücke als Mordmerkmal. Festgenommen wurde der Verdächtige Monate später in Polen.

Bericht über Zuckungen

Wie am ersten Verhandlungstag (wir berichteten) beantragte Anwalt Oliver Nießing aus Dresden wieder ein Gutachten über den Angeklagten, um zu klären, ob sein Mandant wegen seiner Epilepsie überhaupt verhandlungsfähig ist. Richter Gerd Rackwitz befragte erneut die Gutachterin des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden, die wie am ersten Gerichtstag grünes Licht gab. Der Angeklagte dagegen erklärte, auf der Fahrt einen Anfall gehabt zu haben. Eine Justizmitarbeiterin berichtete von Zuckungen zuerst in den Beinen und dann im Oberkörper des Angeklagten, sie habe ihm dann ein Medikament gegeben.