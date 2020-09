Debüt als Schriftsteller mit 77

„Ein klasse Werk!“, sagt Werner Himmele. Dabei spricht er jedoch nicht über sich, dazu ist er viel zu bescheiden; er meint vielmehr Ken Folletts 1151-Seiten-Buch „Die Säulen der Erde“, das für ihn irgendwie ein Vorbild darstellt. Dabei hätte der ältere Herr, der da auf der Terrasse seines Hauses im Niederfeld sitzt, allen Grund, auch auf sich stolz zu sein. Denn er selbst hat gerade Erstaunliches geleistet, das ebenfalls die Wertung „klasse Werk“ verdienen würde: In insgesamt siebenjähriger Arbeit hat der heute 77-Jährige einen Roman verfasst – mit mittelalterlicher Handlung, aber einem hoch aktuellen Thema. 550 Seiten stark.

Neben klassischer Musik sind Bücher seine große Leidenschaft. „Vor allem interessiert mich das Mittelalter“, bekennt Himmele. Doch dabei weniger die leuchtenden gotischen Kathedralen als die dunkle Rolle der Institution Kirche in jener Zeit.

Das Interesse an diesen Themen führt Himmele in seinem Ruhestand zu dem Entschluss, ein eigenes Buch zu verfassen, und zwar einen Roman. Fünf Jahre lang schreibt er, morgens nach dem Frühstück ebenso wie nachts um eins. Heraus kommt 2007 ein dickes Manuskript mit 500 Seiten, das er zwar binden lässt; doch der Autor ist noch nicht glücklich mit seinem Werk.

Gut Ding muss wohl auch hier Weile haben. Zehn Jahre lässt Himmele sein Projekt liegen. 2018 nimmt er sich das Manuskript wieder vor, überarbeitet das bereits Geschriebene. Stolze 550 Seiten zählt jetzt das Ergebnis mit dem Titel „Katarina“.

Von der Ausbeutung der Frauen

Katarina ist die Titelheldin. Ein Mädchen vom Lande, das just an seinem 18. Geburtstag im Januar 1418 mit dem Bauern Gerhard verheiratet wird. Der braucht Ersatz für seine verstorbene Frau, auf dem Hof und im Schlafzimmer. Für Katarina wird es ein Leben in Ausbeutung, und dies in jeder Beziehung. Dies ändert sich erst, als ihr Peiniger stirbt und sie eine weise Kräuterfrau trifft, die ihr nicht nur Lesen und Schreiben beibringt, sondern ihr damit auch eine ganz neue Welt eröffnet.

Sie lernt die Beginen kennen, „eine Art frühe Frauenhäuser“, wie Himmele erläutert. Witwen und ledige Frauen können sich dort zu einem behüteten Leben zusammenfinden – im Unterschied zum Nonnenkloster jedoch ohne den Zwang zum Gelübde, weswegen sie von der Kirche bald erbittert bekämpft werden. Nach ihrer Zeit bei den Beginen heiratet Katarina einen Grafen, doch das Happy End bleibt aus: Erst kommt er, dann auch sie bei einem Aufstand gegen den Adel ums Leben.

Von Dramatik und Umfang erinnert das Buch irgendwie an Folletts Werk. Doch im Unterschied zum Bestseller-Autor kommt es Himmele nicht primär auf Unterhaltung an, sondern – lange vor der Me-too-Debatte – auf eine Botschaft: „Die Selbstbestimmung der Frau“. Sexualisierte Gewalt schildert er denn auch zuweilen unverblümt; es ist also nicht gerade ein Kinder- und Jugendbuch à la „Herr der Ringe“.

Diese Darstellung ist jedoch nie voyeuristischer Selbstzweck. „Mein Anliegen war es, zu verdeutlichen, wie machtlos Frauen im Mittelalter, wie sehr sie den Männern ausgeliefert waren.“ Zugleich versteht er dies als Mahnung zur aktuellen Wachsamkeit: „Das Thema ist keineswegs erledigt“, zitiert er die Statistik: „Jede siebte Frau in Deutschland wird Opfer sexueller Gewalt, die Hälfte davon durch den (Ex-)Partner.“ Der rohe Bauer Gerhard im Roman hat in der Realität noch viele Nachfolger.

Deutlich wird in dem Roman auch Himmeles Sicht von der Rolle der Kirche bei alledem. Deren Vertreter kommen nicht gut weg. Bigotterie ist das Wenigste, das ihnen anhaftet. Sein Buch, dessen Cover eine Hexenverbrennung in Anwesenheit eines Priesters zeigt, widmet er denn auch im Vorspann explizit „allen Heiden, Ketzern, Hexen, Juden, Forschern, Ungläubigen, Aufklärern, Atheisten, die durch das Schwert, den Scheiterhaufen, die Folter, die Gaskammer, durch Selbstmord ums Leben kamen.“ Auf die Frage, ob er selbst an Gott glaubt, antwortet der Autor: „Ich glaube nicht an Göttlichkeit, sondern an Menschlichkeit.“ Himmele hat sehr viel von sich selbst in dieses Werk hineingesteckt.

Weitere Pläne

Das Buch gibt er im Eigenverlag heraus. Sogar das Cover und die Illustrationen im Inneren gestaltet er selbst. Von den 60 gedruckten Exemplare sind 40 – zum Selbstkostenpreis von 25 Euro – bereits verkauft.

Bald werden auch die restlichen Exemplare weg sein. Und dann: Will er weiter schreiben? „Vielleicht eine Familienchronik“, meint der 77-Jährige. Adolf Himmele (Jahrgang 1894), Bruder seines Vaters, ist Dichter, Komponist und Dirigent mit allzu kritischer Nähe zum NS-Regime, dessen Frau das Kindermädchen des Maler-Genies Marc Chagall. Stoff genug also für ein neues Projekt.

Info: Bestellung des Buches unter wernalbhimmele@web.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020