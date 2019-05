Deep Blue Something sind zurück

Es ist schon eine Weile her, dass die Songs „Breakfast at Tiffany’s“, „Halo“ und „Josey“ sowie das Album „Home“ weltweit Erfolg feierten. Doch die US-amerikanische Rockband Deep Blue Something entschloss sich 2016 für ein Comeback, um das Album „Locust House“ aufzunehmen – und aus der anfänglichen Begeisterung nach ein paar Shows entwickelte sich die große Sehnsucht, wieder auf Tour zu gehen. Für zwei Shows kommt Deep Blue Something nach Deutschland. Für den Auftritt am Dienstag, 28. Mai, um 20 Uhr im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

