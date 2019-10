Defekt an Achterbahn auf Oktobermess - Evakuierung

Mannheim.Fahrgäste einer Achterbahn auf der Mannheimer Oktobermess mussten am Mittwochabend von der Feuerwehr aus ihrer Lage befreit werden. Die Achterbahn "Euro Coaster" auf der Mannheimer Oktobermess ist am Mittwochabend vermutlich wegen eines Defekts stecken geblieben, teilte die Feuerwehr auf Anfrage mit. Dem Sprecher waren zwei defekte Gondeln bekannt. Ein Waggon habe sich sich in rund 20 Metern, die andere in etwa vier Metern Höhe befunden. Insgesamt seien acht Personen gerettet worden. Dem Feuerwehrsprecher waren zunächst keine Verletzten bekannt. Ein Facebook-Nutzer teilte mit, dass Teile der Beleuchtung herunter gefallen seien. Er befand sich vor Ort. Der Einsatz dauerte an.

Das Gelände am Neuen Meßplatz wurde aufgrund des Vorfalls großflächig gesperrt. Die Feuerwehr war mit 16 Mann vor Ort, darunter auch Höhenretter. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Bei der Achterbahn handelt es sich um den "Euro Coaster", der in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Oktobermess vertreten ist.