Defekt im Schwimmbad

Wegen eines technischen Defekts sind das Nichtschwimmerbecken, das Planschbecken und der Spielbach im Herzogenriedbad bis auf Weiteres außer Betrieb. Das teilte die Stadt gestern mit. Die Ingenieure und Mitarbeiter der Werkstatt des Fachbereichs Sport und Freizeit sowie eine Fachfirma inspizierten den Schaden, der am Montagabend in einem Technikgebäude und der Filteranlage des Herzogenriedbades entstanden sei.

Vier Meter hoch Wasser im Keller

Ursache war laut Mitteilung aus dem Rathaus ein Fehler an einem Magnetventil, das den Zufluss des Frischwassers in die Becken regelt. Durch den Defekt lief das Wasser unkontrolliert in das technische Gebäude für den Nichtschwimmerbereich, in dem die Pumpen und Filteranlagen stehen. Das Wasser stand teilweise bis zu vier Meter hoch im Keller und überflutete alle Umwälzpumpen.

„Die ordnungsgemäße Aufbereitung des Beckenwassers sowie die damit verbundene Einhaltung der vorgeschriebenen hygienischen Standards ist derzeit nicht gewährleistet. Dies ist bei den in den kommenden Tagen zu erwartenden hohen Temperaturen mit großen Besucherzahlen besonders wichtig“, so Marco Magin, Stellvertretender Sachgebietsleiter der r Schwimmbäder. „Erst wenn der Wasserschaden beseitigt ist, die Pumpen trocken gelegt sind, die technischen Anlagen wieder einwandfrei funktionieren und damit die Messergebnisse stimmen, kann der derzeit geschlossene Bereich wieder geöffnet werden“, erklärte Magin. red