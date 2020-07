Deka Immobilien steigt ein

Die Deka Immobilien hat das Bürohaus LIV im Glückstein-Quartier von der Diringer & Scheidel Wohn- und Gewerbebau GmbH (D&S) übernommen. Nach Angaben des Bauunternehmens sei der Verkauf vertraglich gesichert. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Deka-Gruppe ist die Finanzdienstleistungstochter der Sparkassen.

Zentrale Lage am Hauptbahnhof

Das LIV-Bürogebäude umfasst über 10 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und rund 8700 Quadratmeter Büromietfläche und wird derzeit gebaut. Die Pläne stammen vom Mannheimer Architekturbüro Schmucker und Partner, das sich in Investoren- und Architektenwettbewerb für das sechsgeschossige Projekt durchgesetzt hat. Ende 2021 soll das Gebäude fertig werden. D&S übergibt die Immobilie dann als Projektentwickler, Bauherr und Generalübernehmer am Bau schlüsselfertig an den Käufer und zeichnet auch für die Vermietung der Büroflächen verantwortlich.

„Wir freuen uns natürlich sehr über diesen Verkauf an eine der weltweit renommiertesten Investmentgesellschaften“, betont D&S-Geschäftsführer Alexander Langendörfer. Für Diringer & Scheidel war die Heidelberger Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann als Berater tätig. Als derzeit größtes innerstädtisches Entwicklungsgebiet, so teilt D&S weiter mit, verfüge das rund 33 Hektar große Glückstein-Quartier über eine „hervorragende Infrastruktur“, da es unmittelbar an den Mannheimer Hauptbahnhof und die Innenstadt angrenze.

Zugleich erweitere das Glückstein-Quartier den Stadtteil Lindenhof um moderne Arbeits- und Wohnflächen. Im Glücksteinquartier entstehen 5000 Arbeitsplätze sowie Wohnraum für rund 1500 Bewohner. Ein Bahnhofsvorplatz Süd mit separatem Eingangsgebäude und zusätzlichen Fahrradabstellplätzen wird derzeit auf dem Lindenhof gebaut.

Das nun an Deka Immobilien verkaufte Bürohaus ist Teil des von D&S entwickelten Projektensembles „LIV.Mannheim“, in dem auf einem weiteren Grundstück eine Wohnanlage mit 62 Eigentumswohnungen und einem Lebensmittelgeschäft der Kette „dean&david“ mit Gastrobereich realisiert werden. lang

