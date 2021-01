Dekan Hartmann antwortet auf Fragen zur Vesperkirche

Die Vesperkirche ist in diesem Jahr unter strengen Hygienemaßnahmen trotz hoher Infektionszahlen inmitten der Corona-Pandemie gestartet (wir berichteten). In einem Offenen Brief hat eine Mannheimerin deswegen mehrere Fragen an Ralph Hartmann gerichtet. Und der Dekan der Evangelischen Kirche Mannheim hat geantwortet.

Warum wird das Gotteshaus in ein Restaurant verwandelt?

In der Vesperkirche geht es um viel mehr als nur eine warme Mahlzeit. Es geht darum, Menschen (oft obdach- oder wohnungslos) einen Ort zu bieten, in dem sie willkommen sind und mit Würde behandelt werden. Diese Erfahrung ist leider etwas Außergewöhnliches für unsere Gäste. In der Vesperkirche gibt es Menschen, die zuhören und sich nachhaltig der Probleme der Gäste annehmen: ärztliche Versorgung vor Ort, Sozialberatung, Seelsorge. Das Essen ist da eher nur ein Anlass und nicht die Hauptsache.

Wieso darf die Vesperkirche stattfinden?

Für uns alle ist es schmerzhaft, dass bis Ende Januar und seit Weihnachten keine Präsenzgottesdienste stattfinden. Das ist übrigens keine Vorschrift des Dekanates, sondern eine einmütige Entscheidung aller Ältestenkreise der 20 evangelischen Gemeinden in Mannheim, das heißt, der gewählten Verantwortlichen vor Ort. Wir sehnen uns alle danach, wieder unbefangen, mit Gesang und Abendmahl und in Gemeinschaft Gottesdienste zu feiern. Je schneller wir die Infektionszahlen in unserer Stadt reduzieren, desto näher rückt das Ende der leidigen Schutzvorschriften. In allen Gemeinden gibt es alternative Möglichkeiten und Aktionen, in denen wir der Fürsorge für unsere Mitglieder gerecht werden.

Gelten hier plötzlich andere, lockere Corona-Regeln?

In der Vesperkirche gelten die gleichen Vorgaben der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg, wie bei allen anderen Bürgern auch. Das heißt auch Maskenpflicht im Raum, Abstand, regelmäßiges Lüften, Registrierung, Fiebermessen. Die ehrenamtlichen Helfer/innen tragen alle eine FFP2-Maske. Als Einrichtung der Daseinsfürsorge ist die Vesperkirche von der Vorgabe „Treffen mit nur einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt“ ausgenommen.

Gibt es auch dauerhafte Hilfen für Obdachlose?

Die Hilfe unserer Kirche für Bedürftige erschöpft sich nicht mit der Vesperkirche. Das ganze Jahr über ist der Diakoniepunkt Konkordien direkt gegenüber der Vesperkirche, die Diakoniekirche Luther in der Neckarstadt mit einem analogen Angebot geöffnet und präsent. Sonntag für Sonntag wechseln sich Gemeinden mit einer „Sonntagseinladung“ ab. Wie gesagt, es geht hier um mehr als eine warme Mahlzeit. red/lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021