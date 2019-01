Dekan verteidigt Pfarrerin

Der evangelische Dekan Ralph Hartmann hat Verständnis für die Formulierungen von Pfarrerin Ilka Sobottke geäußert. „Sie stellt sich leidenschaftlich und unermüdlich an die Seite der Schwachen: Dezidiert, pointiert und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen“, so Hartmann.

Es sei stets „der Auftrag der Kirche, sich an die Seite der Schwachen zu stellen, sich für soziale Gerechtigkeit zu engagieren und den Menschen eine Stimme zu geben, die vielfach nicht gehört und nicht gesehen werden“, so der Dekan. „Es gibt zu viele, die nicht an der beispiellosen Wohlstandsentwicklung der letzten Jahre partizipieren. Es gibt zu viele, denen qua Geburt Bildungschancen verwehrt sind. Zu viele, die durch die Raster unserer Sozialsysteme fallen und nicht mehr weiter wissen“, sagte Hartmann auf Anfrage des „MM“.

Gleichzeitig empfinde die Kirche „große Wertschätzung für die Vielen, die Verantwortung übernehmen, die täglich durch ihre Leistung und Arbeitskraft Wohlstand und soziales Miteinander ermöglichen und sich vielfach persönlich für unser Gemeinwesen und soziale Projekte engagieren“, erklärte der Dekan. In der Vesperkirche kämen „beide Perspektiven in beispielloser Weise zusammen, Not der Schwachen und Engagement der Wohlhabenden“.