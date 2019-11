Dekanwahl bei Herbstsynode

Ralph Hartmann (l.) und der Ex-Dekan Günter Eitenmüller (2011). © Tröster

Die Herbstsynode der Evangelischen Kirche steht an. Bei der Tagung an diesem Freitag und Samstag liegt der Schwerpunkt bei der Wiederwahl des Mannheimer Dekans Ralph Hartmann. Die Synode ist öffentlich und findet im Gemeindehaus der Dreieinigkeitsgemeinde, Domstiftstraße 40, in Sandhofen statt. Die Dekanwahl und der anschließende Diakonie-Bericht sind am Freitag. Beginn ist um 17.45 Uhr. Der zweite Sitzungstag beginnt am Samstag um 9 Uhr. Darin geht es unter anderem um die Eckpunkte des Haushaltes 2020/2021.

Nur ein Kandidat im Rennen

2011 wurde Ralph Hartmann von den Stadtsynodalen als Dekan gewählt. Vor Ablauf der achtjährigen Amtszeit steht nun die Wiederwahl auf der Tagesordnung. Für dieses Amt auf Zeit schlägt der Landesbischof nach Beratung mit dem Stadtkirchenrat Kandidaten vor. Für Mannheim gibt es für die nächste Amtsperiode mit Hartmann nur einen einzigen Kandidaten.

Wie die Evangelische Kirche mitteilt, begrüßt Hartmann, dass auch diese Leitungsfunktion ein Amt auf Zeit ist. „Leitungsämter leben von Vertrauen, deshalb ist es gut, dass die Synodalen die Wahl haben“, wird der Dekan in der Mitteilung zitiert. Am Freitag begründet Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh zunächst seinen Wahlvorschlag. Nach Hartmanns Bewerbungsrede und einer Aussprache findet die geheime Wahl durch die 115 stimmberechtigten Synodalen statt.

In welche Richtung und mit welcher Perspektive sich in Mannheim die diakonische Arbeit entwickeln wird, stellt anschließend Michael Graf vor, der seit September Direktor des Diakonischen Werks. Weitere Themen der zweitägigen Sitzung sind am Freitag auch das Angebot „Stark fürs Leben“ der Psychologischen Beratungsstelle, das Projekt „Sorgende Gemeinde“ sowie ein Abschlussbericht zum Projekt „Herzenssache Gottesdienst“. Am Samstag stehen unter anderem die Eckdaten des Doppelhaushaltes 2020/2021 auf der Tagesordnung. Besonderes Gewicht hat auch die Fortschreibung der Rahmenvereinbarung der ökumenischen Partnerschaft in Mannheim.

Die Synode ist das höchste Entscheidungsgremium der Evangelischen Kirche. Dort sind mehrheitlich ehrenamtlich Aktive vertreten und stimmberechtigt. red/jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019