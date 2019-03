Deko-Artikel geraten in Brand

Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden hat ein Feuer im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Hardheimer Straße (Wallstadt) verursacht. Wie die Polizei mitteilte, geriet gestern am frühen Morgen gegen 4 Uhr die Dekoration sowie Schuhe vor einer Wohnungstür in Brand. Mehrere Bewohner wurden wegen des starken Rauchs auf das Feuer aufmerksam, verließen das Haus und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Beamten holten eine weitere Hausbewohnerin, die den Brand noch nicht bemerkt hatte, aus deren Appartement. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt. Durch den Rauch und die Rußablagerungen entstand im Treppenhaus der hohe Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt. pol/lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.03.2019