Dem Bauen auch weiter eng verbunden

Anzeige

Die meisten Menschen in seinem Alter sind bereits seit mehreren Jahren im Ruhestand oder denken zumindest allmählich ans Aufhören. Nicht so Gerhard Burkhardt. Der Chef der Baugesellschaft Familienheim (FH) Rhein-Neckar mit Sitz in Mannheim gibt auf der heutigen Vertreterversammlung seines Unternehmens zwar den Vorstandsvorsitz auf, soll aber zugleich in den Aufsichtsrat und in Folge an dessen Spitze gewählt werden. Der angemessene Anlass dafür: sein heutiger 70. Geburtstag, an dem er auf eine in der Tat außergewöhnliche Laufbahn im Wohnungswesen zurückblicken darf.

Geboren am 25. Juni 1948 in Altenbach, zeigt er sich bereits früh sowohl innovativ als auch bodenständig. 1970 gründet er die Jugendfeuerwehr des Dorfes, singt im örtlichen Gesangverein Liederkranz. Seiner Heimat Schriesheim bleibt er bis heute als Wohnort treu, auch als er fernab von ihr Karriere macht.

Nach Ausbildung zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft sowie dem Studium zum Betriebswirt kommt er 1974 zur Familienheim, wird 1983 Vorstandsvorsitzender. In den Jahren seither macht er aus dem gediegenen, historisch der katholischen Kirche nahestehenden Unternehmen einen modernen Immobilien-Konzern mit einem aktuellen Bauvolumen von 200 Millionen Euro pro Jahr.