Dem perfekten Keksgenuss auf der Spur

„Ich war eher überrascht, das hätte ich so nicht erwartet. Schließlich waren sehr gute Projekte dabei“, erzählt Nathalie Maldet im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber das beste Projekt in der Sparte Geo- und Raumwissen, darin war die Jury sich einig, ist das der 18-Jährigen. Und so nimmt die Schülerin des Ludwig-Frank-Gymnasiums als einzige Mannheimerin am Landesentscheid von „Jugend forscht“ (20. bis 22. März in Stuttgart) teil und stellt ihre Studie zur Neckarstadt-West vor. Ist dieser Stadtteil eine „No-Go-Area“, also eine Gegend, die man wegen der Kriminalität besser meide? Dieser Frage ging Nathalie Maldet nach antworte mit „eher Nein“ (wir berichteten).

"Jugend forscht"-Arbeit Nathalie Maldet hat im Rahmen von ,,Jugend-Forscht’’ die Arbeit "No-Go-Area" Neckarstadt-West Mannheim - Vorurteil oder Tatsache? verfasst, Fachgebiet: Geo- und Raumwissenschaften. Die studie entstand in Kooperation mit der GIS-Station in Heidelberg. Download: "'No-Go-Area' Neckarstadt-West Mannheim - Vorurteil oder Tatsache?" (PDF; 1,1 MB)

Was allerdings ganz und gar nicht heißen soll, dass es dort keine Probleme gibt. Anhand einer dreiseitigen Umfrage, an der sich 39 Personen beteiligten, erfuhr die 18-Jährige beispielsweise, dass „viele Bewohner sehr unzufrieden mit der Sauberkeit und der Straßenbeleuchtung sind“, etliche Neckarstädter beschwerten sich über Raser. Vor allem Frauen fühlten sich nachts unsicher, und die Drogenproblematik sei durch Spritzen auf Spielplätzen oder der Neckarwiese unübersehbar.

Nathalie Maldet gibt der Stadt in ihrer Arbeit Handlungsempfehlungen, die ohne große Kosten umsetzbar seien: „Müllereimer fehlen, ich sehe da extremen Bedarf“, sagt die Schülerin. Recherchiert hat sie, dass es für Drogenabhängige spezielle Spritzen-Mülleimer gebe, die etwa in der Schweiz zum Einsatz kämen.