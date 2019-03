Demo am Samstag in der Innenstadt

Zu einer Demonstration und Kundgebung gegen einen Militäreinsatz der Türkei in Syrien ruft die Initiative „Wir, Bürgerinnen und Bürger aus Mannheim und der Region, sagen Nein zum Krieg des türkischen Regimes – Hände weg von Rojava“ am Samstag, 30. März, auf. Beginn ist um 14 Uhr im Ehrenhof des Schlosses. Geplant ist ein Zug durch die Innenstadt mit Abschlusskundgebung am Alten Meßplatz.

Die Initiative ist ein Bündnis von über 30 linken Gruppen und Organisationen aus Mannheim und der Region. Sie fordern den Rückzug der türkischen Armee aus der in Nordsyrien gelegenen kurdischen Region Afrin. Die Türkei droht dem Bündnis zufolge außerdem mit der Zerschlagung des kurdischen Selbstverwaltungsgebiets Rojava in Nordsyrien.

Dies müsse verhindert werden, da die militärische Niederlage des IS vor allem den dortigen kurdischen Kämpfern zu verdanken sei, so das Bündnis. Alle Rüstungsexporte aus Deutschland an die Türkei müssten deshalb eingestellt werden. Die Bevölkerung in Rojava und Syrien brauche einen Friedensprozess. Als Redner kündigen die Organisatoren die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) an sowie Faysal Sariyildiz, ehemaliger Abgeordnete der prokurdischen Partei HDP. red

