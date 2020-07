Demo auf dem Fahrrad

An diesem Sonntag, 19. Juli, startet die Initiative Kidical Mass mit ihrer ersten Fahrrad-Demonstration für Kinder in Mannheim. Von 15.30 Uhr an radeln Klein und Groß durch die Innenstadt. Die Demonstration will auf Schwachstellen in der Fahrrad-Infrastruktur hinweisen und Verkehrssicherheit anmahnen. Teilnehmen kann jeder, der „die Forderungen nach einer kinderfreundlichen Verkehrspolitik unterstützen“ möchte, so die Organisatoren. Treffpunkt ist der Wasserturm.

Das deutschlandweite Aktionsbündnis setzt sich dafür ein, dass Kinder sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad in Städten bewegen können. Und so lautet das Motto auch: „Platz da für die nächste Generation!“ Gesichert wird die angemeldete Tour von der Polizei. Auch Laufräder, Lastenräder und Räder mit Kindersitz oder Kinderanhänger können teilnehmen. Die Strecke mit einer Länge von etwa fünf Kilometern sei auch für jüngere Kinder geeignet, heißt es. Kidical Mass Mannheim ist Teil des bundesweiten Netzwerks „Kinder aufs Rad“, das in mehr als 80 Städten aktiv ist. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.07.2020