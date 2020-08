Demo für mehr Rad-Sicherheit

Am diesem Sonntag findet die zweite KIDICAL MASS-Fahrraddemonstration in Mannheim statt. KIDICAL MASS ist ein deutschlandweites Aktionsbündnis, welches sich dafür einsetzt, dass Kinder sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad in unseren Städten bewegen können. Diesmal geht die Tour durch die Straßen der Oststadt und endet schließlich im Unteren Luisenpark. Für die Sicherheit aller kleinen und großen Teilnehmenden wird die Fahrraddemonstration wieder von der Polizei begleitet. Laufräder, Lastenräder und Räder mit Kindersitz oder -anhänger sind zur KIDICAL MASS eingeladen und geben so Einblicke in die Alltagsmobilität von Familien.

Treffpunkt der Teilnehmer ist um 15.30 Uhr am Wasserturm. Die Kidical Mass Mannheim wird unterstützt durch den ADFC Kreisverband Mannheim. aph/red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020