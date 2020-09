Demo gegen GKM-Pläne

Gegen Pläne, das Großkraftwerk Mannheim (GKM) vom Kohle- zum Gaskraftwerk umzubauen, hatte das Bündnis „Mannheim kohlefrei“ zu einer Raddemo am Samstag aufgerufen. Gas sei „in fast demselben Maße klimaschädlich wie Kohle“, erklärte das Bündnis im Vorfeld. Der Gemeinderat solle unter anderem die Lieferung von Steinkohle-Fernwärme nach Mannheim stoppen und Erdgas-Kraftwerke als Übergangstechnologie verhindern.

Rund 100 Menschen nahmen laut Polizei an der Kundgebung um 15 Uhr am Schiff vor dem MVV-Hochhaus teil. Anschließend fuhr ein Protestzug von insgesamt 70 Radfahrern Richtung GKM in Neckarau. Die Initiative wurde unterstützt von den Umweltschutzgruppen Fridays for Future und Extinction Rebellion sowie von der Interventionistischen Linken Rhein-Neckar und dem Klimakollektiv Mannheim.

Das GKM sei unter anderem „für das bundesweite Liniennetz der Deutschen Bahn von existenzieller Bedeutung“, kritisierte dagegen die Junge Union (JU) Mannheim am Sonntag. David Hergesell, Sprecher der FDP im Bezirksbeirat Neckarau, erklärte in einer Stellungnahme, ein Abschalten des GKM wäre „das sofortige Ende des Schienenverkehrs in und durch Mannheim“. kako

