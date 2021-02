Demo mit Autokorso in Mannheim: Polizei kündigt Verkehrsbeeinträchtigungen an

Mannheim.Aufgrund einer angemeldeten Demonstration mit einem Autokorso in Mannheim kündigt die Polizei für Samstag Verkehrsbehinderungen in der Stadt an. Das geht aus einer Meldung bei Twitter sowie einem Facebook-Post des Polizeipräsidiums Mannheim hervor. Demnach könne es zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen. „Wir begleiten die geplante Route und sorgen mittels kurzzeitiger Straßensperren oder Verkehrslenkungsmaßnahmen an den betroffenen Kreuzungen für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer“, heißt es in der Meldung der Polizei auf Facebook weiter.

#Verkehrsbehinderungen aufgrund #Demo mit #Autokorso am Samstag, 13.02.2021 von ca. 14.30 bis ca 17.00 Uhr in #Mannheim:

? Solltet Ihr also am Samstag eine Fahrt in oder durch die Innenstadt geplant haben, rechnet etwas mehr Zeit mit ein. pic.twitter.com/IgzbejEoUd — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) February 12, 2021

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.02.2021