Demo über die Planken

In Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche bislang nur straffrei möglich, wenn Frauen sich zuvor beraten lassen. Das Problem: Ärztinnen, die Abbrüche vornehmen, dürfen trotz massiver Proteste weiterhin nicht offen darüber informieren, welche Methoden sie anwenden. Tun sie es, machen sie sich strafbar.

Darauf will die Familienberatungsstelle Pro Familia Mannheim mit einem Protestmarsch am Mittwoch, 16. Oktober, aufmerksam machen. Die Pro-Familia-Mitglieder starten mit ihrem Protestzug um 11 Uhr vor dem Burger King am Wasserturm in O 7 und ziehen dann durch die Planken zur Abendakademie und Richtung Uniklinikum. Sie schließen sich dabei den Forderungen von Pro Familia Baden-Württemberg und dem Landesfrauenrat Baden-Württemberg an, die Kriminalisierung und Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen abzuschaffen. Eine offizielle Übersicht, auf die Frauen, Ärzte und Beratungsstellen im Land zurückgreifen können, fehlt bis heute. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019