„Demokratie ‘raus aus der Kurzarbeit!“

Der leere Abendakademie-Saal verleiht dem Podiumsgespräch über „Grundrechte im Stresstest“ gespenstige Symbolkraft: Angesichts von Corona sind nämlich keine Besucher zugelassen. Und so debattieren die einstige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und der Kabarettist Matthias Heitmann zwar leibhaftig auf der Bühne – aber vor virtuellem Publikum, das per Livestream zugeschaltet ist.

Eigentlich haben sich die Mannheimer Abendakademie und die beiden der FDP nahe stehenden Stiftungen „Friedrich Naumann“ und „Reinhold Maier“ den Start einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe über „Menschenwürde und Menschenrechte“ anders vorgestellt. Gleichwohl und ganz bewusst halten sie an der schon lange geplanten Diskussion fest. Zumal gerade jetzt die Frage bewegt: Was macht die Virus-Pandemie mit den Menschen, und wie wirken sich Schutzmaßnahmen auf unsere Grundrechte aus?

Durch das von Jörg Diehl moderierte eineinhalbstündige Gespräch zieht sich einem roten Faden gleich die von beiden Diskutanten vorgetragene Sorge: „Es geht zu viel am Parlament vorbei“, wie es die Juristin ausdrückt. Mit Hinweis auf den „Corona-Gipfel“ gibt Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zu bedenken: „Ein Gremium, das sich aus der Kanzlerin und Landesministerpräsidenten zusammensetzt, sieht die Verfassung gar nicht vor.“ Die Endsechzigerin, die einst gegen den Großen Lauschangriff geklagt hat und 1996 als Fachministerin zurückgetreten ist, verhehlt nicht, wie sehr ihr missbehagt, dass in den letzten Monaten „ohne Beteiligung der Volksvertreter mit Verboten, Beschränkungen und Auflagen durch regiert worden ist“.

Weniger eingreifende Strategie

„Die Demokratie muss raus aus der Kurzarbeit!“ So mahnt Kabarettist und Journalist Mathias Heitmann, der seine Überzeugungen zwar witzig formuliert, aber tiefernst meint. Er warnt vor einem „mentalen Lockdown“, der verunsicherte Menschen verleite, wie in einer Kita oder Schule vorgegebenen Pfeilen nachzulaufen. Der „Zeitgeistjäger“, der sich bereits als Buchautor durch das Dickicht politischen Denkens gekämpft hat, betont, nichts von Verschwörungstheorien lautstarker Corona-Leugner zu halten – aber genauso wenig von „Corona-Untertanen“. Der freiheitsliebende Heitmann, der sich auch gern „FreiHeitmann“ nennt, weiß um die die existenzbedrohende Situation der Kulturszene und wünscht sich das Puschen schneller Tests. Seine Vision: Im Theater mal fix einen Coronatest absolvieren, um die Block spazieren, danach das Ergebnis erfragen und bei Nichtinfektion die Bühnenvorstellung besuchen.

Es sind handgeschriebene analoge Kärtchen, die der Abendakademie-Bereichsleiter Adrian Tavaszi mit Fragen von virtuellen Zuschauern an den Moderator weiterleitet. Angestoßen wird beispielsweise eine Diskussion über die vielzitierte Verhältnismäßigkeit bei Eingriffen ins persönliche Alltagsleben. Die Juristin erklärt den etwas schwammigen Begriff an Hand eines Beispiels: Angesichts der Corona-Pandemie pauschal Gottesdienste zu verbieten, so Leutheusser-Schnarrenberger, entspreche nicht dem Gebot der Erforderlichkeit. Schließlich werde mit Abstand wahrenden Sitzplätzen in der Kirche und dem Untersagen von Liedersingen derselbe Schutzeffekt erreicht. Will heißen: Generell müsse der weniger eingreifenden, aber ebenso wirksamen Strategie der Vorzug gegeben werden.

„Ängste entcoronalisieren“, rät der Kabarettist und ist sich mit der Politikerin einig: Gerade jetzt gelte es über Grundrechte mündig zu diskutieren statt in Schockstarre zu verharren. Heitmanns Motto: „Bremse raus, aufrechter Gang rein!“

