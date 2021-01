Demokratie trifft Pandemie

Das Virus lässt uns keine andere Wahl, als die Wahl in diesem Jahr anzupassen. Gewählt wird mit Maske, Spezial-Trennwänden und eigenem Stift. Der Großteil der Briefwahl wird zudem per Dienstleister automatisiert verschickt. Gerade bei der in diesem Jahr stark an Bedeutung gewinnenden Wahlform setzt die Stadt also auf das System Maschine statt Mensch: eine gute und richtige Entscheidung. Denn Maschinen bekommen kein Corona.

Die Entscheidung für diese Variante dürfte in diesem Jahr die verlässlichste sein. Eine abschließende Bewertung dieses Verfahrens kann natürlich erst nach der Wahl erfolgen. Dass auch die Anzahl der Briefwahlbezirke verdoppelt wurde, ist ebenso richtig und wichtig für die Ausübung des demokratischen Rechts in Zeiten, in denen eine Seuche nahezu alles lahmgelegt oder ins Stottern gebracht hat.

Der Wahlkampf wird zudem einer sein, in dem sich nicht nur die Kandidaten herausfordern. Der Wahlkampf selbst ist die Herausforderung. Denn der Stimmenfang hat durch die Pandemie neue Dimensionen angenommen: Emotion, Vertrauen und Präsenz erhalten in der digitalen Welt rund um Instagram, Facebook und Co. eine neue Bedeutung. Alles, was das Netz zu bieten hat, ist jetzt stärker denn je gewichtet – mit Folgen.

Schon jetzt kann man sich also auch in unserer Stadt auf heiße und vor allem kreative Gefechte gefasst machen: Hier können die Politiker schon mal beginnen zu gestalten.

