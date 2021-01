Gebannt schaute die Welt am 6. Januar nach Washington, als eine Sitzung des US-Kongresses und Senats von einem wütenden Mob unterbrochen wurde, der das Kapitol, in dem Kongress und Senat tagten, stürmte. Unter dem Titel „Demokratie unter Druck“ lädt der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei am Freitag, 15. Januar, um 18 Uhr zu einer Diskussion über die politischen Folgen dieses Ereignisses und seine Bedeutung für die westliche Demokratie. Fulst-Blei hat dazu Marc Debus eingeladen, der Politikwissenschaftler leitet den Lehrstuhl für vergleichende Regierungslehre an der Uni Mannheim. An der Online-Konferenz kann man sich auf der Facebook-Seite von Fulst-Blei unter www.facebook.com/stefan.fulstblei beteiligen.

Bürger können sich beteiligen

Der Politikwissenschaftler Debus und Stefan Fulst-Blei wollen dabei unter anderem der Frage nachgehen, was dieses Ereignis über die Stabilität westlicher Demokratien aussagt. „Sind Parallelen nach Deutschland zu ziehen? Wie muss man mit gewählten Politikern umgehen, die, wie Trump, die Demokratie nicht achten?“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Bürger sind ausdrücklich eingeladen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. scho

