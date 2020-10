Demokratiepreis für Einheit und Vielfalt

Mannheim.Das Bekennen zur Demokratie, die Sorge um die Demokratie und die Entschlossenheit für die Demokratie einzustehen nannte der evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann als die wesentlichen Säulen und das gemeinsame Anliegen aller. Darauf basiert auch der Mannheimer Demokratiepreises, der von einem Bürgerbündnis dieses Jahr erstmalig ausgelobt wurde und mit insgesamt 5.500 Euro dotiert ist. „Mannheim ist Stadt der Sprache“, betonte auch Mitinitiatorin Professor Dr. Heidrun Kämper vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, „Sprache ist Demokratie und Demokratie ist Arbeit, die nie endet.“ Bis Anfang September wurden 21 Beiträge eingereicht, die sich mit Demokratie auseinander setzen und aus denen die Jury vier Preisträger ermitteln musste.

Am Tag, „der für die Demokratie in unserem Land schlecht hin steht“, wie Mitinitiator Professor Dr. Alfred Wieczorek in seiner Laudatio den Tag der Deutschen Einheit umschrieb, wurden im EinTanzHaus in G4 die Preise übergeben: Ein sogenannter Sprachpreis ging an die Allevitische Gemeinde Rhein-Neckar Kreis e.V., der 3. Preis ging an die Friedrich-List-Schule, den 2. Preis erhielt die Mannheimer Abendakademie für ein Theaterprojekt und beim 1. Preis rückte Wieczorek die Bedeutung der Einheit in den Vordergrund, die gelebte Vielfalt mit einbezieht: „Einheit und Vielfalt gehören zusammen, wie wollen, dass die Vielfalt zur Geltung kommt.“ Genau das schaffte die Justus-von-Liebig-Schule mit ihrem Projekt „Hand drauf“ und „Zusammenhalt und Solidarität in Vielfalt“, bei dem über 1000 Schüler aus 60 Nationen mitwirkten. „Ich bin total ergriffen“, sagte die Schulleiterin Marianne Sienknecht über die Auszeichnung: „Wir arbeiten an dem Thema, weil es einfach wichtig ist für uns.“ Und auch die Pädagogin Anne Bizenberger erklärte im Anschluss an die Auszeichnung gegenüber dieser Zeitung, dass sie nie gedacht hätten, den Preis zu bekommen. Der Preis sei eine besondere Würdigung ihrer täglichen Arbeit mit den Schülern für Demokratie, Einheit und Vielfalt, „der oftmals sehr herausfordernd ist.“ Und der Preis ist Motivation: „Wir machen da weiter.“

