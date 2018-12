Demolierte Pkw auch in der City

Die Fälle von Vandalismus an Autos in der Neckarstadt und in der Innenstadt haben sich gestern drastisch erhöht: Mittlerweile zählt die Polizei an die 100 beschädigte Fahrzeuge in beiden Stadtteilen, die von Unbekannten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4./5. Dezember) demoliert wurden. Dabei gehen die Beamten bisher davon aus, dass zwischen den Taten in der Neckar- und der Innenstadt keine Verbindung besteht.

Auch zu den Tätern gab es gestern keine Erkenntnisse, obwohl ein Verdächtiger in der Innenstadt noch in der Nacht zunächst überprüft, dann aber wieder freigelassen wurde. Nach ersten Ermittlungen wurden die Fahrzeuge in der Neckarstadt offensichtlich in den frühen Morgenstunden beschädigt.

Dort schlugen die Täter bei 45 Autos, die am Straßenrand abgestellt waren, die Scheiben ein und richteten erheblichen Sachschaden (weit über 10 000 Euro) an. Betroffen waren die Soiron-, Weyl-, Nebenius-, Main-, Murg-, Carl-Benz-, Pflügersgrund- sowie die Humboldtstraße und Riedfeldstraße. Zunächst war nur von 25 Vorfällen die Rede.

Unterschiedliche Farben

In der Innenstadt wurden in derselben Nacht etwa 50 Pkw zwischen 17 und 5 Uhr mit unterschiedlichen Farbtönen beschmiert. Tatort waren die Akademie- und die Schanzenstraße im Jungbusch sowie der Luisenring. Laut Polizeiangaben wird ein Täter von Zeugen als „männlich, mit Turnschuhen, zerrissenen Jeans und schwarzem Pullover“ vage beschrieben.

In der Neckarstadt beschäftigten die nächtlichen Vorfälle gestern weiter besorgte Bewohner und Politiker. Die Stadt müsse „endlich aufwachen“ und nachts besser kontrollieren, hieß es auch am Donnerstag in Kommentaren auf Facebook. Erst vor ein paar Wochen hatten Unbekannte in der Draisstraße die Spiegel von Autos abgebrochen.

Die Präsenz von Polizei und Ordnungsdienst müsse dringend erhöht werden, drängt Maik Rügemer vom Arbeitskreis Wohnumfeld des Quartiermanagements: Vor allem der Ordnungsdienst brauche mehr Befugnisse, alle Kräfte müssten besser verzahnt werden, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Täter, so glaubt Rügemer, wüssten, zu welchen Zeiten niemand vor Ort sei. Die Autoscheiben seien nachts um drei Uhr eingeworfen worden. Rügemer: „Hier fährt keiner Streife, hier kontrolliert keiner Sperrzeiten von Gaststätten: Die Menschen wissen das, und man sieht ja das Ergebnis.“ Jens Jansen von der Bürgerinitiative Neckarstadt, der in der Nacht vom Lärm geweckt wurde, und die Vorgänge in der Humboldtstraße beobachtet hatte, sagt: „Krach und Sachbeschädigungen sind hier an der Tagesordnung. Drogendealer verkaufen offen ihren Stoff vor der Schule – alles eine Katastrophe“.

Um das Thema ging es gestern Abend auch beim örtlichen Stammtisch der CDU in der Neckarstadt. „Eine solche Aktion darf nicht ohne Folgen bleiben“, sagte CDU-Bezirksbeirats-Sprecherin Roswitha Henz-Best und fügte hinzu: „Das ist schon heftig“. Vor allem der Besondere Ordnungsdienst müsse länger erreichbar sein. Der Polizei seien aufgrund der Personalsituation mitunter die Hände gebunden.

Die Polizei bittet derweil Zeugen, sich dringend mit den Revieren Innenstadt oder Neckarstadt in Verbindung zu setzen, Tel.: 0621/ 12 580 oder 33 010.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.12.2018