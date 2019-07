Demonstranten fordern "Sichere Häfen"

Dieter Leder

„Seenotrettung ist kein Verbrechen“, skandieren die etwa 200 Demonstranten am Samstagnachmittag in Mannheim bei ihrem Zug vom Wasserturm über die Planken zur Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz. Die Polizei spricht anfänglich von nur 150 Teilnehmern, aber mehr und mehr Passanten schließen sich spontan an. In Heidelberg sind am Samstag sogar rund 450 Personen unterwegs und demonstrieren dafür, die schlimmen Zustände im Mittelmeer schnell zu beenden.

Heike und Jonathan gehören zu denen, die sich in Mannheim spontan dem Zug angeschlossen haben. Die beiden Weinheimer wollten eigentlich ein bisschen Einkaufen, jetzt demonstrieren sie. „Ich bin Krankenschwester“, erklärt Heike, ihre Arbeit ist es, anderen zu helfen. Es gehe nicht darum, welche Nationalität oder welchen Glauben der Patient habe, sagt sie, „wir müssen allen helfen“. Die Frau zeigt auf den Rettungswagen, der neben dem Demonstrationszug steht. Ein medizinischer Notfall irgendwo in einem Haus auf den Planken. „Da können wir helfen. Und im Mittelmeer lassen wir die Leute ertrinken?“ Die beiden wollen hier „spontan ein Zeichen setzen“, wie sie erklären. „Wir müssen darauf aufmerksam machen.“ Heike erzählt von den Ereignissen vergangener Woche um Carola Rackete in Italien: „Ein Helfer wird verhaftet, das geht nicht.“

Offener Brief an Peter Kurz

Den Demonstranten geht es aber auch um Lokalpolitik in Mannheim: Die Stadt soll zum „Sicheren Hafen“ erklärt werden. Das heißt: Sie soll gerettete Flüchtlinge aufnehmen. Noch ist aber eine solche Erklärung nicht unterzeichnet: Knapp 70 Städte hätten sich bereits zum „Sicheren Hafen“ erklärt, wie die Mervi Tribuhl berichtet. Auch Heidelberg ist eine „Sichere Hafen“-Stadt und bereit, gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Mannheim dagegen habe die Erklärung bislang nicht unterzeichnet, so die Aktivistin. Die Initiative „Sicherer Hafen Mannheim“ hat am Samstag in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) gefordert, das umgehend zu tun. Am Dienstag wird das Thema auch im Gemeinderat behandelt.

„Wir gehen auf die Straße, und wir gehen in die Rathäuser“, ruft Tribuhl in ihrer Auftaktrede den anderen Demonstranten zu: „Wir rufen den Notstand aus!“ Ihr schallt viel Applaus entgegen. Vor zwei Jahren kamen sie erstmalig zu einer Demonstration zusammen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Seit den jüngsten Ereignissen ist die Seebrücken-Organisation „zu einer kraftvollen Bewegung gewachsen“, so Tribuhl: „Doch in dieser Zeit sind viele Menschen gestorben.“

„Verstand vor Gesetz“ steht auf dem Plakat eines Demonstranten. Das knüpft an Tribuhls Rede an, die nicht zulassen will, dass „Faschisten wie Salvini oder die Faschisten der AfD die Deutungshoheit über Recht und Unrecht für sich beanspruchen“. Die Demonstranten seien gekommen, um „denen zu sagen: Es gilt das Menschenrecht“. Tribuhl fordert, dass die Regierungen Lösungen erarbeiten und für die Werte einstehen, „für die sie sich selbst bei so vielen Gelegenheiten feiern: die humanistischen Werte“. Es sei die Zivilgesellschaft, die mal wieder das Nichtstun der Bundesregierung anprangere. „Wegschauen, Kriminalisierung und Bedrohung sollten nicht der Dank für das Retten von Menschenleben sein. Wenn Menschlichkeit ein Verbrechen ist, dann sind wir die Komplizen“, so Tribuhl: „Noch nie konnten die Verantwortlichen mit so viel Schweigen so viel sagen.“

Mit Seebrücken-Warnwesten sind einige Demonstranten unterwegs, andere in orangefarbenen Hemden und T-Shirts. Einige Teilnehmer haben aber auch symbolische Rettungswesten an. Allen gemeinsam ist jedoch ihr Anliegen, die Blockade der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer zu beenden und für sichere Fluchtwege zu sorgen. Von Schülern bis Rentnern sind alle Altersstufen vertreten. „Ich demonstriere freitags für die Umwelt“, sagt die Schülerin Sandra. Aber bei dem, was da im Mittelmeer passiere, müsse die Politik aktiv werden.

