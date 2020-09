Demonstranten nehmen das GKM ins Visier

Mehr als tausend Menschen haben am Freitag in Mannheim für einen engagierten Klimaschutz und entschlossene Schritte im Kampf gegen die Erhitzung der Erde demonstriert. Die Aktion war Teil der weltweiten Klimaproteste der Bewegung Fridays for Future. Vor einem Jahr noch kamen mehr als 8000 Demonstranten zum Alten Meßplatz. An diesem regnerischen und windigen Freitag waren es nach Polizeiangaben etwa 1200 Menschen, die für einen raschen Wandel in der Klimapolitik auf die Straße gingen.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die weltweiten Proteste zeitweise ausgesetzt. „Ich gehe aber davon aus, dass die Proteste trotz Pandemie wieder zunehmen werden“, sagte der 20 Jahre alte Mannheimer Yannik, der eigenen Angaben zufolge in der SAP-Arena arbeitet. Das Thema sei zu drängend, da die Folgen des Klimawandels für immer mehr Menschen zu spüren seien, betont der junge Mann, der wie viele andere zu Fuß vom Hauptbahnhof aus zum Alten Meßplatz unterwegs war.

Initiative sammelt Unterschriften

Auch die 37 Jahre alte Julia aus Eppelheim ist davon überzeugt, dass der Druck auf Politik und Wirtschaft wieder zunehmen wird. „Ich bin heute zum ersten Mal dabei und froh darüber“, sagt die Therapeutin. Nach Angaben der Polizei blieben die beiden Protestzüge durch die Stadt friedlich. Um das Infektionsrisiko zu verringern, waren etwa zeitgleich eine Fahrraddemo vom Ehrenhof des Schlosses und ein Fußmarsch vor dem Hauptbahnhof mit jeweils etwa 600 Menschen gestartet. Bei den Demonstrationszügen galten sowohl die Maskenpflicht als auch die Abstandsregelung, die nach Angaben der Polizei größtenteils eingehalten wurden.

Bei der Abschlusskundgebung am Alten Meßplatz stand unter anderem das Mannheimer Großkraftwerk (GKM) im Kreuzfeuer der Kritik. Ein Redner forderte die Abschaltung des Kohlekraftwerks im Stadtteil Neckarau, die Initiative „Mannheim Kohlefrei“ hatte Listen für einen Einwohnerantrag ausliegen. Das Papier soll in den kommenden Monaten dem Gemeinderat vorgelegt werden. Als Begründung heißt es dazu, die Stadt Mannheim solle ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Grundlegend ist dabei, die Verbrennung von Kohle im Großkraftwerk Mannheim so rasch wie möglich zu beenden.“ Wie die Aktivistin Pia Vogel sagte, sind insgesamt 2500 Unterschriften notwendig, um den Antrag einzubringen. „Zwischen 800 und 1100 Unterschriften haben wir bereits, wir sind zuversichtlich, dass wir die notwendige Zahl an Unterstützern zusammen bekommen“, sagte die 23 Jahre alte Frau von „Mannheim Kohlefrei“.

Viele Menschen, die mit Plakaten und Transparenten für ein Umdenken in der Klimapolitik demonstrieren, sind überzeugt davon, dass solche Aktionen auch während der Corona-Pandemie weitergeführt werden müssen.

Auffallend viele ältere Frauen und Männer haben sich den größtenteils jungen Menschen angeschlossen. Dazu gehört auch ein 66 Jahre alter Mann, der ein selbst beschriftetes Schild mit den Worten „Grandparents 4 Future“, sinngemäß also „Großeltern für die Zukunft“ hochhält. Wie der zweifache Großvater aus Ludwigshafen betont, sei es notwendig, dass ein wirkungsvoller Protest von allen Generationen getragen wird. „Hinzu kommt, dass meine Generation auch einen Teil der Schuld am Klimawandel trägt“, sagt er. „Daher dürfen wir das Engagement nicht nur den Enkeln überlassen“, fügt er hinzu.

