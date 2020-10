Demonstration für Flüchtlingshilfe

Mit einer Demonstration ab 17.30 Uhr vom Paradeplatz zum Alten Meßplatz will das Mannheimer Aktionsbündnis „Seebrücke“ an diesem Freitag, 2. Oktober, ein Zeichen setzen – für Solidarität mit Geflüchteten und gegen die europäische Abschottungspolitik, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Demonstration ist Teil eines landesweiten Aktionstages von lokalen „Seebrücke“-Gruppen und dem Landesflüchtlingsrat. Mit Blick auf die vielen Schutzsuchenden auf den griechischen Inseln fordern sie, dass Baden-Württemberg deutlich mehr Geflüchtete aufnehmen und so zum „Sicheren Hafen“ werden soll. Dazu wollen sie einen offenen Brief an die Regierung unterzeichnen. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020