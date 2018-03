Demos in der Innenstadt

Anzeige

Die Mannheimer Innenstadt ist am Wochenende Schauplatz von zwei Demonstrationen. Heute fordern Vertreter und Anhänger von 22 Initiativen den Stopp von Rüstungsexporten in die Türkei und Solidarität mit der belagerten Stadt Afrin. Die Demo beginnt um 13 Uhr am Schloss und endet nach dem Zug durch die Breite Straße gegen 15.30 Uhr am Alten Meßplatz. Nach den Kurden am Samstag gedenken am Sonntag türkische Gruppen der im Krieg um Afrin gefallenen Soldaten. Der Zug beginnt um 15 Uhr am Hauptbahnhof und endet um 17.30 Uhr am Alten Meßplatz. Für beide Kundgebungen sind jeweils 500 Teilnehmer angemeldet.

In der Nacht auf Freitag hat die Polizei eine Situation auf dem Bahnhofsvorplatz beruhigt. Zuvor hatte sich eine Gruppe von Personen aus kurdischen Kulturvereinen zu einer spontanen Versammlung getroffen. Ein Passant provozierte die Kurden mit nationaltürkischen Zeichen. Er wurde aus den Reihen der Demonstranten angegriffen. Polizisten mussten mit Pfefferspray und Schlagstöcken eingreifen. stp/pol