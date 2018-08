Den Alltag meistern – ohne kulturelle Grenzen

Ömer Öksüz kann nicht sprechen. Er versucht es. Immer wieder. Nur anders. Mit Zeichensprache und seinem Talker. Er tippt auf Bilder, hält sie hoch und signalisiert: Hunger, dass er auf die Toilette muss oder den Wunsch, gewaschen zu werden. Ömer ist 19 Jahre alt und Autist. Er hat eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, mit zwei Jahren wurde sie festgestellt. „Meine Eltern wussten damals nicht einmal, was Autismus ist“, erinnert sich seine Schwester Funda Barutcular. „Und je älter er wurde, desto größer wurden auch seine Bedürfnisse.“ Auf der Suche nach Unterstützung traf Familie Öksüz auf Mustafa Dedekeloglu, der – in der türkischen Kultur nicht unüblich – auf einen Tee vorbeikam und von Verein Duha erzählte, seinem Verein für soziale Dienste.

Heute arbeitet Funda als Gesundheitsmanagerin bei Duha und füllt gemeinsam mit Angehörigen Anträge für die Pflegekasse aus, legt Widersprüche ein und schaut, dass jeder einen passenden Betreuer bekommt. Worum es geht? Um Menschen mit Behinderung und ihre alltäglichen Bedürfnisse.

Konfessionslos und ambulant

Dedekeloglu hat Duha im Jahr 2013 in Mannheim gegründet. „Unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderung und Demenz, Familien mit Kind und allgemein Hilfesuchende beratend, begleitend und betreuend zu unterstützen“, erklärt Vanessa Schulenburg, Projektleiterin des Vereins. Das Besondere: ihre kultursensible Arbeit. „Wir sind sehr bunt gemischt“, sagt sie. „Aber etwa 80 Prozent der Familien, die von uns unterstützt werden, sind türkischer Herkunft.“

Ein Problem ist es, dass die meisten Wohlfahrtsverbände religiös sind, die Konfessionen sind in ihrer Satzung festgelegt. Und obwohl in Deutschland mehr als drei Millionen Muslime leben, gibt es bis heute keinen professionellen islamischen Wohlfahrtsverband. „Genau da setzen wir an – und zwar konfessionslos und ambulant“, sagt Schulenburg.

Der Verein unterstützt beispielsweise Dementkranke im häuslichen Umfeld, die Helfer gehen mit ihnen einkaufen, putzen und kochen, sie wirken als Berater, zum Beispiel bei Menschen, die zwar geistig fit, aber körperlich eingeschränkt sind. Ihr Blick richtet sich vor allem auf Kinder und Jugendliche, „die meisten sind zwischen acht und 24 Jahre alt“, sagt Gabriele Matheson, Sozialpädagogin bei Duha. Gemeinsam mit weiteren Betreuern gestaltet sie unter anderem die Freizeit der Kinder, holt sie von Zuhause ab, plant Ausflüge, malt, spielt und arbeitet mit ihnen individuelle Ziele aus. Konkreter geht es im Mobilitätstraining zu: „Dort lernen sie zum Beispiel mit der Bahn zu fahren oder auch nur einzukaufen“, sagt Matheson.

Wiederum im Sozialtraining lernen die Mädchen, wie sie sich gegenüber Fremden verhalten müssen. „Sie sind sehr naiv, verstehen nicht, dass es draußen auch böse Menschen gibt“, sagt Matheson. „Wir bringen ihnen das Nein bei.“ Bei den Jungs gehe es vor allem um das gewaltfreie Miteinander. „Sie versuchen, sich auszudrücken, aber sie können es nicht“, erklärt sie. „Und genau das ist der Punkt: Wenn Sprache nicht die Gefühle greifen kann, ist es doch verständlich, dass sie manchmal aggressiv werden.“ Duha hilft auch den Eltern, Zugang zum eigenen Kind zu finden und zum Beispiel das „Tabuthema“ Sexualität zu begreifen – auf Deutsch und Türkisch. „Jetzt wird es auch eine Tagesstruktur geben“, freut sich Matheson. In einem von der Stadt angelegtem Garten sollen die Kinder zwischen 9 und 16 Uhr lernen, Kräuter, Gemüse und Obst anzubauen und das Gefühl bekommen „zu arbeiten“, so Schulenburg.

Auch Ömer’s Betreuer kommt von Duha. „Er schaut Zuhause vorbei und unterstützt zum Beispiel meine Mutter, die dann mal schnell einkaufen gehen kann“, sagt Funda. Ob’s dem 19-Jährigen auch gefällt? „Man spürt auf jeden Fall, dass er sich wohlfühlt“, sagt sie lachend. „Er kuschelt gerne, das ist ein gutes Zeichen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018