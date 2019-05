Den Arztberuf schmackhaft machen

Am Freitag, 24. Mai, lädt die Medizinische Fakultät Mannheim Schüler, die sich für das Medizinstudium interessieren, zu einem „Erlebnistag Medizin“ ein. Ab 15 Uhr können sich die Besucher im Lehrgebäude „Alte Brauerei“ einen Eindruck davon verschaffen, was ihnen das Medizinstudium bietet und von ihnen verlangt.

An Stationen unterschiedlicher medizinischer Disziplinen können sich die Jugendlichen selbst ausprobieren – in kleineren Tätigkeiten, die der Beruf des Arztes mit sich bringen kann. Dabei geben Mitarbeiter des Studiendekanats und der Zentralen Studienberatung der Universität Heidelberg, Dozenten und Studierende höherer Semester Auskünfte über viele Fragen: etwa über die Voraussetzungen und das Verfahren für die Bewerbung um einen Studienplatz an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Auch die Besonderheiten des sogenannten MaReCuM-Modellstudiengangs, bei dem Klassische Fachgrenzen in Grund- und Hauptstudium durchbrochen werden, sind Thema an diesem Tag.

Projekt mit Dualer Hochschule

Erstmals wird in diesem Jahr auch ein weiteres Angebot vorgestellt, welches das Universitätsklinikum ab Herbst gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim anbieten wird: die Bachelor-Ausbildung zum Physician Assistant – also zum Arzthelfer.

Der Erlebnistag findet im Rahmen der Orientierungstage Rhein-Neckar statt und richtet sich an Schüler der Oberstufe, die sich über Studium und Berufsbild informieren wollen. Der Besuch ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

