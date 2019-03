Den beruflichen Neustart im Blick

Mit einer Telefonaktion will die Arbeitsagentur in Mannheim den Neustart im Beruf unterstützen. Am heutigen Donnerstag, 7. März, informieren daher die Beauftragten für Chancengleichheit zwischen 9 und 15 Uhr über die Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Interessierte Frauen und Männer können sich über Qualifizierungsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten erkundigen. Frauen bietet die Arbeitsagentur ein spezielles Angebot zum Thema Wiedereinstieg in den Beruf an. Die Fachleute sind unter der kostenlosen Hotline-Nummer 0800/45 55 50 0 erreichbar. Nach Nennung des Kennworts „Telefonaktionstag“ sowie ihres Wohnorts werden sie weitergeleitet. olf

