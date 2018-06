Den „Bleus“ die Daumen drücken

Anzeige

Die Deutsch-Französische Vereinigung Rhein-Neckar (DFV) lädt unter dem Titel „Allez les Bleus!“ zum Public-Viewing des WM-Spiels Frankreich-Australien am Samstag, 16.Juni, zwischen 11.30 und 13.45 Uhr in die Sportsbar Whistle in Q6/Q7. „Les Bleus“ (deutsch: die Blauen), so nennen die Franzosen ihre Nationalmannschaft.

Vor dem Spiel sprechen lokale Fußballgrößen über die beiden Mannschaften und deren Aussichten. Wer will, kann sich selbst als Kommentator versuchen, heißt es in der Pressemeldung. Dazu soll es dann noch ein interessantes Tippspiel mit einer Auszeichnung zum „Hellseher des Monats“ geben. Der Gewinner bekommt eine Flasche Champagner. scho