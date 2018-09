„Den ersten Schritt müssen Schulen und Schulamt machen“

„Wir müssen das Kind machen lassen. Denn sein Leben wird von der Fähigkeit abhängen, selbstständig zu handeln.“ Der Satz, der die pädagogischen Vorstellungen der Italienerin Maria Montessori auf den Punkt bringt, ist im Film „Die Lust am Selber-Lernen“ zu hören. Um ihn zu sehen, war die Eltern-Initiative „Montessori Mannheim“ gemeinsam ins Odeon Kino in den Quadraten gegangen.

Das Anliegen der inzwischen etwa 40 Eltern, an einer Mannheimer Schule einen Montessori-Zug einzurichten (wir berichteten mehrfach), stößt bei den Politikern im Gemeinderat auf offene Ohren. Das zeigte sich zuletzt im Bildungsausschuss, als Grüne, SPD und CDU sehr ähnliche Anträge auf den Tisch legten. Die Parteien möchten, dass die Verwaltung die Eltern bei ihrem Anliegen unterstützt.

„Ich habe selten erlebt, dass eine Initiative so ausgerichtet ist auf die Zukunft, das ist entscheidend positiv“, betonte etwa Stadtrat Konrad Schlichter (CDU). Das könnte zu einem „pädagogischen Angebot führen, das es in Mannheim noch nicht gibt. Das ist toll“, sagte Reinhold Götz (SPD). Aber die Eltern seien jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie ohne Hilfe von außen nicht mehr weiterkämen, findet Dirk Grunert (Grüne). „Der Prozess droht ins Stocken zu geraten.“ Deshalb bedürfe es jetzt eines Signals der Stadt, so die Politik.

Lutz Jahre, Leiter des Fachbereichs Bildung, teilte mit, dass die Eltern mit der Stadt bereits Gespräche geführt hätten und diese weitergingen. Aber „den ersten Schritt müssen Schulen und Staatliches Schulamt machen“, hob Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb hervor: „Erst dann kommen wir ins Spiel.“

Mehr „Bio“ beim Essen

Zufrieden zeigen sich die Grünen mit der Stadt bei einem anderen Punkt. Die Fraktion hatte beantragt, bei zukünftigen Ausschreiben für Schul- und Kita-Essen den Bio-Anteil deutlich zu erhöhen. Das habe die Verwaltung zugesagt, freut sich Dirk Grunert. So sollen zukünftig die Lebensmittel Kartoffeln, Reis und Pasta verpflichtend in Bio-Qualität vorgeschrieben sein, damit der Bio-Anteil etwa 20 Prozent erreicht. Nach einem Jahr solle Bilanz gezogen und der Anteil ab 2021 auf 40 Prozent erhöht werden. Großen Wert legen die Grünen daneben auf Lebensmittel aus regionaler Produktion.

Und auch einem weiteren Antrag der Grünen trägt die Verwaltung Rechnung. Die Reinigungsintervalle der Toiletten an Ganztagsschulen sollen erhöht werden, schließlich werden sie stärker genutzt. Die Vertragsverhandlungen mit der städtischen Tochter BBS, der Bau- und Betriebsservice GmbH, seien in der Endphase, so Lutz Jahre. Die Umsetzung sei „frühestens zum ersten Quartal 2019“ denkbar. Für Dirk Grunert wäre das erste Quartal „noch okay“, aber länger solle es nicht dauern.

Ein „Sanierungsprogramm für moderne, zukunftsweisende Schulhöfe in ganz Mannheim“ fordert die CDU. Die Stadt solle dazu ein Schulhofsanierungsprogramm erstellen und den Finanzbedarf dafür ermitteln. Daneben sei mit Blick auf die neu entstehenden Schulen zu klären, wie die Höfe künftig genutzt werden, so Stadtrat Thomas Hornung (CDU).

Pausenhof-Konzept in Arbeit

Lutz Jahre teilte mit, dass die Stadt eine Informationsvorlage erarbeite, „in der wir den Zustand auflisten, auf die weitere Vorgehensweise und die Kosten eingehen“. Dabei sei allerdings eine Vielzahl von Aspekten zu beachten. Was das städtische Papier und damit eine stabile Diskussionsgrundlage angehe, „kann ich deshalb keine Zeitangabe machen“.

Unter anderem geht es um die Grundsatzfragen: Soll das Gelände umzäunt werden, um Vandalismus und lautstarker Nutzung in den Abendstunden zu begegnen? Oder soll es offen bleiben, damit es als Aufenthaltsfläche für den jeweiligen Stadtteil genutzt werden kann? Ein Wort mitzureden haben dabei natürlich auch die Schulen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018