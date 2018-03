Anzeige

Wenn es nach Marc Wischnewski geht, der für den Mannheimer Stadtjugendring das Integrationsprojekt „Join Us“ leitet, könnte es nämlich bald auch in der Quadratestadt eine unabhängige Gruppe wie jene geben, die Aleefi als Sprecherin der Stuttgarter Vereinigung vertritt. „Dafür müssen diese Menschen erst einmal den gedanklichen Sprung machen und verstehen, dass es wirklich um sie geht“, sagt Wischnewski dem „MM“.

In seinem Ansatz sieht er sich bald bestätigt: Eine Informatikerin aus Algerien, ein nigerianischer Agraringenieur und ein Koch aus Togo zeigen an diesem Tag, dass sie die Berufsbildung mitbringen, um nach ihrem Spracherwerb auch in Deutschland zu einem selbstständigen, erwerbstätigen Teil der Gesellschaft zu werden. Man hört aber auch bittere Geschichten von Tod und Zerstörung, die in Gambia, Guinea und Pakistan vor den eigenen Familien nicht halt machten. Die Erinnerung daran schmerzt die Betroffenen offensichtlich nach wie vor.

Mit viel Mühe bringen die Workshop-Teilnehmer ihre Erfahrungen zu Papier, verdrängen die eine oder andere Träne und bleiben doch kämpferisch. Denn wenngleich so manchem schon bei der Willkommens-Runde die Stimme bricht, so sind sie alle gekommen, um ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Wie Mohammad Rahimi: Vor etwas mehr als drei Jahren kam der junge Mann aus Afghanistan nach Deutschland, wohnt heute im Johann-Peter-Hebel-Heim, holte seinen Realschulabschluss nach und macht gerade ein Praktikum zum Industriemechaniker. Entschlossen sagt er im Gespräch: „Ich will es schaffen und setze mich für meine Ziele ein.“

Marc Wischnewskis Kollegin Ariane Graske weiß, dass „im schleppenden Asylverfahren“ nicht alle die Motivation behalten, die Mohammad Rahimi ausstrahlt. „Das hat aber auch entscheidend damit zu tun, dass wir oft nicht dauerhaft mit den gleichen Menschen arbeiten können, und viele Geflüchtete enttäuscht sind, wenn sie eine offene Stadt mit starken Strukturen wie Mannheim wieder verlassen müssen.“

Ein Blick in die Runde zeigt, dass in vielen Gesichtern noch ein Fragezeichen steht, als Mariam Aleefi von ihrem Kampf gegen Abschiebehaft und für ein Bleiberecht erzählt, von dem auch sie ein Teil werden könnten. Aleefi: „Es geht darum, die Stimme zu erheben und zu verteidigen, für was wir stehen. Denn auch, wenn einige von euch dieses Land eines Tages vielleicht wieder verlassen – das, was wir hier in Deutschland erhalten, ist ein Geschenk.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018