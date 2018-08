Den Klang von „Classic Mowtown“ erleben

Ron Williams, Schauspieler, Sänger und einstige Stimme von Radio AFN präsentiert die Geschichte des legendären Motown-Labels und dessen unvergessliche Songs. Für das Seebühnenzauber-Konzert am Samstag, 25. August, um 20 Uhr im Luisenpark verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Seebühnenzauber“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Wer kein Glück hat: Es gibt noch Eintrittskarten zwischen 33,50 und 44 Euro unter der Ticket- Hotline, Tel.: 0621/41 00 50 . see

