Den Müll wieder mitnehmen

Ein Grillverbot besteht für folgende Flächen in der Innenstadt: – Auf allen Kinderspielplätzen, – im Wald (außer auf den ausgewiesenen Grillstellen bei der Rothlochhütte und am Karlstern), – in Naturschutzgebieten, – auf der Friedrichplatzanlage am Wasserturm, – im gesamten Bereich des Unteren Luisenparks, auf allen Grünflächen innerhalb des Innenstadtringes, – auf Straßen, befestigten Flächen und Plätzen, – auf den Rheinwiesen entlang der Rheinpromenade.

Und – eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Mitgebrachtes wieder mit nach Hause nehmen und keinen Müll hinterlassen. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018