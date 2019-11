„Denker-Buslinie“ für Mannheim

Astrid Hedtke-Becker zückt freudig ihr Handy. „Ich mache ein Video von dieser Fahrt und stelle es auf unsere Homepage“, so die Rektorin der Hochschule Mannheim. Sie ist an diesem Montagmittag vom Lindenhof in den Jungbusch gekommen, um die neue Buslinie 65 mit in Betrieb zu nehmen. Los geht es an der Popakademie. Mit Udo Dahmen, ihrem Kollegen von dort, hat Hedtke-Becker schon besprochen,

