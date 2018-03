Der Alpenkönig trifft den Menschenfeind

Anzeige

Der vermögende Gutsbesitzer Rappelkopf wittert überall Gefahr und macht seiner Umgebung das Leben zur Hölle. Da beschließt der magische Alpenkönig Astragalus, dem rappelköpfischen Menschenfeind einen Spiegel vorzuhalten. Für die Vorstellung „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ am Freitag, 23. März, um 19.30 Uhr im Nationaltheater verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen am Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: Michel)