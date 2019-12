Der Altmeister und seine Klaviervirtuosin

Marek Janowski, dessen Interpretationen von Wagner, Bruckner und Brahms hoch im Kurs stehen, kehrt für das dritte Akademiekonzert am Montag, 16., und Dienstag, 17. Dezember, zum Nationaltheater-Orchester zurück. Diesmal hat der Altmeister seine Wunschsolistin mitgebracht: Klaviervirtuosin Anna Vinnitskaya, deren Repertoire von Bach bis Gubaidulina reicht. Die Liebe der in Hamburg lebenden Pianistin gilt Rachmaninow, Schostakowitsch und Prokofjew: „Wenn ich russische Musik spiele oder einstudiere, dann dauert es bei mir normalerweise nicht so lang, die Musik zu verstehen und zu lernen. Ich habe dann einfach Glück, dass mir diese Musik im Blut liegt.“ Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr im Mozartsaal des Rosengartens. Um 19.15 Uhr findet ein Einführungsgespräch statt. Für das Konzert am Dienstag, 17. Dezember, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel.: 01379/884611 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Akademiekonzert“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. / abo

