Der Autosalon fällt aus

Ob die neuesten Autos oder die ältesten Gebäude Mannheims – nichts davon wird gezeigt im September: Der Autosalon, der Tag des offenen Denkmals sowie zahlreiche weitere Großveranstaltungen, die sonst gleich nach den Sommerferien die Massen anziehen, sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Dafür gibt es ein neues, kleineres Angebot im Zeughausgarten.

„Für uns ist das eine ganz, ganz schwierige Situation, eine riesengroße Belastung“, sagt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. Sie hat den Autosalon, der 2019 im 35. Jahr des Bestehens den Namen in „Automobil“ änderte, immer initiiert und 2020 auf den 12. September terminiert. Die auf den Planken, den Kapuzinerplanken sowie rund um den Wasserturm ausgestellten Fahrzeuge sorgten stets dafür, dass die Innenstadt voller Menschen war – wovon Autohäuser und Läden profitierten.

Zwar hätten sich zum Autosalon 25 Autohäuser gemeldet, aber die Veranstaltung lasse sich nicht nach den Hygieneregeln der Corona-Pandemie organisieren – denn die Leute drängten sich immer dicht an dicht um die Neuwagen. Daher stünde nun nach längeren Verhandlungen fest, dass der Autosalon „definitiv nicht“ stattfinde, so Pauels.

Bundesweit ist ebenso der Tag des offenen Denkmals abgesagt – beziehungsweise offiziell ins Internet verlegt. Führungen durch oft enge historische Gebäude seien mit 1,50 Meter Mindestabstand nicht zu organisieren, erklärt Monika Ryll, die Stadtkonservatorin und Denkmalpflegerin der Stadt. Daher werde aufgerufen, die Monumente virtuell zu zeigen, sprich Filme ins Internet zu stellen. In Mannheim beteiligten sich davon aber „nur eine Handvoll“, so Ryll. Mit dabei ist etwa die MVV Energie AG, die per Film Einblicke in den Wasserturm bietet.

Friedrichsplatz ohne Fest

Gefeiert wird dort nämlich nicht am Friedrichsplatz: Nachdem die beliebte Veranstaltung zuletzt aus Kostengründen ausfallen musste, wollte der Friedrichsplatz-Verein eigentlich in diesem Jahr das Arkadenfest wieder aufleben lassen. Der Termin stand schon fest: 5. September. Doch der stilvolle Abend mit gastronomischen Angeboten rund um den Friedrichsplatz sowie einem Musikfeuerwerk am Wasserturm ist nun ebenso abgesagt wie bereits vor Wochen das Schlossfest, das am darauffolgenden Samstag, 12. September, im Kalender stand.

„Noch gewisse Hoffnung“ hat Lutz Pauels für die vom 27. August bis 5. September vorgesehene „Wein & Genuss“ sowie den dortigen Herbstmarkt vom 1. bis 10. Oktober. „Wir versuchen, das mit allen Auflagen, Abständen und Hygieneregeln umzusetzen“, so Pauels. Ob sich das aber, wenn man alles einzäunen und eine Zutrittskontrolle einführen müsse, noch rechne, sei nicht klar.

Der für den 4. Oktober geplante verkaufsoffene Sonntag findet vermutlich ebenso nicht statt. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt, ist riesengroß“, so Pauels – wenn auch noch nicht endgültig entschieden ist. Denn verkaufsoffene Sonntage dürfen nicht einfach so, sondern nur aus einem Anlass stattfinden – einem Fest, einer Kerwe oder in Mannheim stets im Oktober die „Marktmeile“ mit Stoffmarkt, Kunsthandwerkermarkt, Mess und vielem mehr. Das alles entfällt jedoch.

Für den Handel bedeutet dies laut Pauels „ein Umsatzverlust in zweistelliger Millionenhöhe“. Der Herbst sei für die Geschäfte „enorm wichtig“, und solche Veranstaltungen brächten „einen Haufen Leute in die Stadt, die uns nun fehlen“. Er werde mit der Stadt sprechen, wie sich das ausgleichen lasse, wenn – hoffentlich – das derzeit bis 31. Oktober begrenzte Veranstaltungsverbot wegfalle. „Wir müssen da kreativ ’rangehen“, so der Chef der Werbegemeinschaft, „neue Formate entwickeln“.

Neue Bühne am Zeughaus

Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, hat das bereits getan. Im Zeughausgarten hinter dem Zeughaus in C 5 lässt er von der Curt-Engelhorn-Stiftung in der nächsten Woche eine kleine Bühne mit Zeltdach aufbauen. Die stellt er dann kostenfrei der freien Kulturszene für Auftritte zur Verfügung. Eintrittsgelder können die jeweiligen Akteure behalten.

Wer wann dort auftritt, „das sollen die unter sich regeln“, sagt Wieczorek. Er biete die Bühne dem neu gegründeten Rat für Kunst und Kultur an und wolle da keinen Einfluss nehmen. Die Bühne könne bis in den Oktober, solange Freiluftauftritte möglich seien, stehenbleiben. „Es ist als unsere Hilfe gedacht für die freie Szene und all die Künstler, die keine Möglichkeit für Auftritte haben oder deren Spielstätten zu klein sind“, so Alfried Wieczorek. Da wolle er „bewusst als großes Haus Solidarität zeigen und helfen, neue Veranstaltungsformate entwickeln“.

