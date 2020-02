Der Baby-Boom-Bu: Franz Kain blickt zurück und voraus

Er ist einer von den meisten – 1964 in Mannheim geboren gehört Franz Kain zum geburtenstärksten Jahrgang in Deutschland überhaupt. Der Kabarettist ist stolz ein Baby-Boom-Bu zu sein und erzählt aus seiner Jugend, als die Leckmuschel um den Mund einen Zuckerrand hinterließ, der dann mit dem „schon gebrauchten verkrumpelten Taschentuch samt Muttis Spucke“ entfernt wurde. Aber Franz Kain blickt bei seinem Auftritt im Schatzkistl auch voraus: Wann ist der Roboter klüger als der Mensch? Was erwartet Kain im Rentenalter? Gibt es überhaupt den Rentner Kain oder heißt es „Rent-a-Kain“, weil ohne ein Zubrot, er den Toast ohne Butter darauf knabbern muss?

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020