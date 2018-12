Der Begründer der Archäologie

Er gilt als Begründer der Klassischen Archäologie: Johann Joachim Winckelmann (1717 - 1768). Am Dienstag, 11. Dezember, widmet sich um 19 Uhr ein Vortrag in den Reiss-Engelhorn-Museen dem ungewöhnlichen Leben des vor 250 Jahren verstorbenen Wissenschaftlers. Archäologe Friedrich-Wilhelm von Hase zeigt, wie Winckelmann viele Generationen von Wissenschaftlern, Künstlern und Politikern beeinflusst hat. Der Abend ist eine Kooperation der Goethe-Gesellschaft Mannheim Rhein-Neckar und den Reiss-Engelhorn-Museen. Sie findet im Bassermannhaus in C 4,9 statt. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt 5 Euro. Um Anmeldung (0621/293-3150) wird gebeten. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.12.2018