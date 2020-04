Der besondere Dank eines jungen Mädchens

Es war ein Überraschungsbesuch, der selbst ganz starke Männer sehr rührte: Vor der Feuerwache Nord stand plötzlich ein kleines Mädchen, klingelte, gab einen Brief und selbst gebackene Kekse ab. Sie wollte einfach mal Dankeschön sagen. Auch beim Polizeirevier Käfertal sowie dem Hort des Stadtteils schaute die elfjährige Marlene Fink vorbei.

„Sie hat das alles alleine gemacht, ich bin nur mitgelaufen, aber sie hat geklingelt“, betont ihr Vater Christian Fink. Er wundert sich selbst noch ein bisschen, was seine Tochter da angestoßen hat. „Ich war wirklich überrascht“, so Fink, „manchmal wollen Kinder ja etwas und dann verläuft es im Sande, was in dem Alter ja gar nicht schlimm ist – aber sie hat mich echt überrascht und das komplett durchgezogen“, lobt er.

Bunt verzierter Brief

Fink arbeitet als Krankenpfleger in Ludwigshafen und hat seiner Familie zu Hause in Käfertal mal erzählt, dass Angehörige von Patienten Gebäck als Dankeschön vorbeigebracht hatten. „Etwa eine Woche später hatte meine Tochter plötzlich den Drang, das selbst zu machen“, erzählt der Vater. „Sie hatte immer schon eine soziale Ader“, sagt er über Marlene, die das Geschwister-Scholl-Gymnasium besucht. Aber dass sie solch eine Initiative ergreift, hätte er nicht erwartet: „Sie wollte einfach etwas Gutes tun, sagte sie.“

Marlene backte 170 Zitronenkekse, Apfelkekse und Haferflocken-Cookies. Dazu setzte sie Briefe auf. „Liebe Feuerwache, Danke, Danke für alles, Danke dass Sie in dieser schwierigen Zeit für uns da sind. Danke, dass Sie sich so viel Mühe geben“, schrieb die Elfjährige. Sie wisse zu schätzen, „was sie für unsere Sicherheit tun“. Nun hoffe sie nur, dass die Kekse schmecken und ausreichen, „da ich nicht weiß, wie viele bei Euch arbeiten“, so Marlene.

Noch mal schrieb sie „Danke“ in großen Buchstaben: „Mit Ihrer Hilfe werden wir den Brand löschen“, ergänzte sie noch, malte daneben eine Flamme, unterschrieb „mit lieben Grüßen“ und unterstrich ihre Zeilen mit Textmarkern in vier verschiedenen Farben. Ein ähnlicher Brief ging an das Polizeirevier Käfertal. Auch bei den Erzieherinnen, die im Hort Käfertal gerade Notbetreuung anbieten und den sie als Grundschülerin selbst besuchte, schaute sie mit solch einem Dankeschön vorbei.

