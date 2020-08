Der Blick auf die Stadt

In diesen Tagen erhalten tausende Mannheimer Post von der Stadt. Denn die mittlerweile dritte Sicherheitsbefragung in der Stadt ist angelaufen. Zufällig ausgewählte Bürger können wie bereits 2012 und 2016 ihre Eindrücke zum Thema Kriminalität und Sicherheit in ihren Stadtteilen aber auch mit Blick auf die gesamte Stadt angeben. Die Erhebung soll dazu beitragen, das von Stadt und Polizei praktizierte Sicherheitskonzept zu verfeinern, wie der Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU) im Juli mitgeteilt hatte.

Dieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Uni Heidelberg begleitet das Projekt wissenschaftlich. Ihm zufolge helfen solche Erhebungen, negative Trends frühzeitig aufzuspüren und zu entschärfen. Dadurch bleibe die Lebensqualität hoch, die Menschen engagiert und das Miteinander positiv. Nicht zuletzt sinke die Kriminalitätsbelastung. 10 000 Mannheimer erhalten daher nun per Post den Fragebogen. Weitere 15 000 Bürger sind aufgerufen, den gleichen Fragebogen im Internet zu beantworten und so Auskunft über ihr Sicherheitsempfinden zu geben. wol

