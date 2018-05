Der Chaos-Comedian kollabiert

Anzeige

Mannheim.Das Prinzip, mit dem der 34-jährige Eritreer Tedros Teclebrhan seine „Teddy Comedy“ zu einer Randdisziplin des Stand-Up erhob, verlangt zuerst einmal innovativen Mut. Weg von den Fesseln eines starren Programms, das sich trotz aktueller Funkenflüge immer zu einer klaren Botschaft verpflichtet, hin zu einem spontanen, rein durch den Augenblick inspirierten Moment des wilden, skurrilen Humors.

Schon als Schauspieler wurde er für diese Methode mit erstem Aufsehen belohnt, trotz eines simpel, weil albern choreographierten „Integrationstest“ landete er einen Youtube-Hit, der maßgeblich zur Entstehungsgeschichte von „Teddy’s Show“ auf den Fernsehschirmen der Nation beitrug. Wenn „Teddy“ seine Figuren nach „Was labersch du…?!“ mit „Ds passiert alles in dein Birne“ nun also endlich zu Kultstatus verhelfen will, ist das eine legitime Mission – die vor dünn besetzten Reihen in der Mannheimer SAP Arena jedoch in der eigenen Ratlosigkeit ertrinkt.

Und die scheint exorbitant, wenn man den trägen zwei Stunden vor abgehängten Oberrängen aufmerksam folgt. Mit Männerhandtasche und Rasta-Zöpfen tanzt der Protagonist des Abends als Guido lasziv über die Bühne, schwadroniert als Percy schwäbelnd von „Cotton Eye Joe“, der Exkursion in die Bäckerei und Frau Müller, die lieber mit der Faust ausholt, statt den attraktiven Herrn von Welt zu küssen. „Ja, krass!“ lautet da die Antwort, die in Endloswiederholung hin- und herschwingt, wie ein Pendel, um simplen Stuss zu gewolltem Trash zu verwandeln. Und das muss man bei allem Wohlwollen sagen: In großen Teilen ist es geistiger Schrott, den Teclebrhan über seine wenigen tausend Gäste ausgießt. Das eigene Geständnis („Diese Geschichte ist erstunken und erlogen!“) ist da fast noch eine Untertreibung der sichtbaren Zustände. Denn wenn „Teddy“ sich in der Rolle des Ernst Riedler dünnbärtig vom „Pokémon Go“ für Flüchtlinge über satirische VIP-Migrationsberatung („Isch hab de Heidi Klum glei gesagd, nimm ned den Seal!“) bis hin zum persönlichen Abschiebeservice durch die braunen Gefilde zeitgenössischer Geschmacklosigkeiten wühlt („Kontrolle ist gut, Verachtung ist besser!“), zeigt das nicht nur, wie quer sein Kopf tatsächlich liegt – er reagiert auch nicht auf das Publikum, das sich mit dem Beifall sichtlich zurückhält.