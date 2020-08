Der Chefredakteur

Was ist Stottern? Wie lebt es sich damit? Worauf legen Betroffene wert - und was sollen Gespärchspartner beim Unterhalten mit Stotternden beachten? Es sind diese Fragen, die in dem neuen Podcast-Projekt dieser Redaktion "Ppppodcast - der Podcast von Stotternden für Stotternde" Moderator Sebastian Koch beschäftigen. Koch, der selbst stark stottert, ist Redakteur im Newsroom des "Mannheimer Morgen". In der ersten Episode unterhält sich der 28-Jährige mit Chefredakteur Karsten Kammholz über die Ziele des Podcasts, der von nun an immer mittwochs im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheint. Seit Monaten haben Kammholz und Koch über die Idee gesprochen, "und am Anfang fühlte es sich schon wie eine verrückte Idee an, einen Stotter-Podcast aufzusetzen", sagt Kammholz zu Beginn. "Ich finde es großartig, dass wir nun hier zusammen sitzen."

Auch Kammholz hat als Kind gestottert. "In meinem privaten Umfeld kann sich niemand mehr so wirklich daran erinnern, ich selbst habe aber relativ intensive Erinnerungen daran". erklärt er. "Ich weiß genau, wie diese Momente waren, wenn die Konsonanten nicht kamen", führt der "MM"-Chefredakteur seine Erinnerungen an das stockende "P" oder das "M" aus. Wie lange Kammholz gestottert hat, das weiß er heute nicht mehr genau. "Irgendwann war es weg, ganz ohne Therapie." Dennoch glaube er, "ein bisschen zu wissen", wie es sich als Stotterer anfühlt: "Es ist so, als ob man einen Weg entlangrennt und dann gegen eine Plexiglasscheibe knallt, die man nicht gesehen hat."

Überrascht sei Kammholz zunächst gewesen, als er nach seinem Amtsantritt in Mannheim im Herbst vergangenen Jahres das erste Mal Koch in einer Konferenz stottern gehört habe. "Ich fand deinen Auftritt sehr bemerkenswert, weil du mit dieser Schwäche so offensiv umgegangen bist", sagte er später zu Koch.

Die Frage nach dem Grund des Stotterns, die können Koch und Kammholz noch nicht beantworten. Wohl aber Kochs Gesprächspartnerin in der zweiten Ppppodcast-Episode. Ab dem 9. September ist das Gespräch mit der Heidelberger Logopädin Graciela Lozano als Episode zu hören.