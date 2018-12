Der „Elefantengeist“ im Opernhaus des Nationaltheaters

Mit „Der Elefantengeist“ hat Lukas Bärfuss ein Stück geschrieben, in dem es um Helmut Kohl geht. In ihrer ersten gemeinsamen Theaterarbeit gehen der Autor Bärfuss und die Regisseurin Sandra Strunz der Frage nach, wie Kohl uns in Erinnerung bleiben und welche Bedeutung sein Name für künftige Generationen haben wird. Für die Premiere am Mittwoch, 19. Dezember, um 19.30 Uhr im Opernhaus des Nationaltheaters verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11(0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. has/Bild: NTM

