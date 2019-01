Der Endspurt im Schloss beginnt

Heute sind es noch genau fünf Wochen – dann, am Rosenmontag, schließt das Mannheimer Schlossmuseum. In einem Jahr, am 26. Januar 2020, ist die große Wiedereröffnung geplant – denn dann jährt sich auch die Grundsteinlegung für das Schloss durch Kurfürst Carl Philipp 1720. Bis dahin muss in den Prunkräumen die Klimatechnik komplett erneuert werden. Zwei Millionen Euro sind dafür veranschlagt (wir berichteten). Schon jetzt beginnen dafür die Vorbereitungen.

„Die Planung läuft, in den Depots haben wir verdichtet, um die Exponate aufnehmen zu können“, so Uta Coburger, die Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten für Mannheim. Rund 800 Kunstobjekte – Möbel, Vasen, Uhren, Gemälde – aus der Zeit der Kurfürsten und des Großherzogs sind derzeit im Schloss zu sehen. Wegen der Bauarbeiten, bei denen es viel Staub und Dreck gibt, müssen die empfindlichen Exponate alle eingepackt werden. Ein Großteil kommt ab Rosenmontag ins Deport. Drei Wochen sind allein für diese Aktion vorgesehen.

Nicht in die Depots kommen nur die kostbaren Tapisserien. „Sie werden mit speziellen Holzkonstruktionen eingehaust und so vor Staub geschätzt, das ist sicherer als sie abzuhängen und einzurollen“, erläutert Coburger.

Die edlen Wandteppiche stehen auch im Mittelpunkt der vorletzten Veranstaltung der Reihe „Lieblingsstücke. Kunstbetrachtung in der Mittagspause“, bei denen immer am letzten Mittwoch des Monats ein anderes Kunstwerk des Barockbaus erklärt wird. Diesmal werden die Besucher am 30. Januar um 12.30 Uhr eingeladen, die Tapisserien im Cour- und Thronsaal der Beletage kennenzulernen. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung (Tel. 06221/65 88 80) erforderlich.

Edle Wandteppiche

Dabei erfahren die Gäste von Jonas Hock, Historiker bei den Staatlichen Schlössern und Gärten, den geschichtlichen Hintergrund und die Bedeutung dieser Wandteppiche. Die Tapisserien wurden um 1762/1767 in der Königlichen Gobelinmanufaktur in Paris hergestellt. Sie waren um 1780 dem Straßburger Fürstbischof Rohan-Guémené geschenkt worden. 1803 kaufte sie der badische Großherzog Karl Friedrich. Nach der Absetzung der Großherzöge 1918 verschwanden sie aus dem Schloss. Der Hobbyhistoriker Dieter Weis aus Ettenheim gab dem Land den entscheidenden Hinweis, und so konnten sie zurückgekauft werden. Seit 2007 sind sie wieder im Barockschloss zu sehen. Das Thema der Teppiche ist die antike Heldengeschichte von Jason und Medea.

Die letzte „Lieblingsstücke“-Führung vor der Schließung ist dann 27. Februar. Bis dahin gibt es noch Sonderführungen „Mit Perücke & Kostüm“ an den Samstagen 2., 9., 16. und 23. Februar, jeweils 14.30 Uhr, sowie die Standardführungen durch Prunkräume und Objektmuseum am Samstag, Sonntag und Feiertage 11 bis 16 Uhr stündlich. Nicht von der Schließung betroffen sind Rittersaal und Gartensaal, wo weiter Veranstaltungen laufen, sowie die Räume der Universität.

